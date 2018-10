Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:58

Rogo di rifiuti in via D'Amaro, in prossimità del vicinale Lepre. Nessun dubbio sull'origine dolosadell'incendio. Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto, sono certi che sia stato qualcuno ad appiccare il fuoco per distruggere quell'ammasso di rifiuti accantonato in strada, ormai da settimane. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo, che ha creato non pochi disagi alla circolazione veicolare.