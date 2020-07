E' stato identificato l'autore di un furto al santuario della Madonna di Bagni, a Scafati, che l'8 luglio scorso consumò un colpo con destrezza alla cassetta delle offerte ubicata nella stessa chiesa. Si tratta di un 36enne del luogo, noto alle forze dell'ordine, denunciato ora a piede libero dopo un lavoro investigativo da parte dei carabinieri della tenenza di Scafati. L'uomo era riuscito a portare via una somma di circa trecento euro in contanti. Una volta giunto nei pressi del Santuario, si era poi introdotto all'interno, dopo aver atteso di essere lontano da occhi indiscreti.

Qualche giorno fa, è stato raggiunto dall'avviso di garanzia a firma del pm di Nocera Inferiore, Angelo Rubano, con la fine della prima fase di accertamento: dal momento della ricezione della notifica, l'uomo avrà venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogato. Nei mesi scorsi, i furti sacrileghi nell'Agro erano stati denunciati più volte alle forze dell'ordine, ma i colpi erano rimasti impuniti, senza l'individuazione dei colpevoli. Come quando poco meno di un mese fa, ignoti si introdussero nella chiesa di "Santa Maria Maggiore" di Nocera Superiore, per poi rubare soldi custoditi all'interno delle cassette delle offerte. Sull'episodio fu sporta denuncia da parte del parroco, con l'acquisizione delle immagini di videsorveglianza da parte dei carabinieri. In quel caso, gli autori del furto non sono stati ancora identificati. Così non è stato per Scafati, con il sospettato che ora rischia di finire a giudizio, dopo la notifica dell'arrivo di garanzia.

