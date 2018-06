numerose targhe (italiane e straniere),

C'erano anche moto e auto rubate nel piazzale esterno di un immobile di via Lo Porto adibito a sito clandestino per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e scoperto dagli agenti della polizia locale. In quattro sono finiti nei guai, due uomini e due donne, di nazionalità bulgara e con precedenti penali alle spalle. Tutti denunciati in stato di libertà perchè ritenuti responsabili in concorso tra loro di reati di ricettazione, falso e illecita attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi. Il blitz dei caschi bianchi, coordinati dal tenente colonnello Giovanni Forgione, è scattato questa mattina. L'immobile, preso in affitto da una delle due indagate a settembre del 2015 con regolare contratto di locazione ad uso abitativo registrato presso l'Agenzia delle entrate di Pagani, era stato trasformato in una vera e propria autofficina clandestina dove sono stati trovati e sequestrati 11 veicoli risultati rubati (tra auto e moto), parti di motori, pezzi di carrozzeria,piccoli fusti di latte per la raccolta di vernici e grossi elettrodomestici.