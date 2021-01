Insegnante minacciata da una dirigente di una scuola a Scafati, la Cassazione respinge il ricorso della Procura generale e chiude la vicenda. «Non vi fu vera intimidazione», secondo le motivazioni ora rese pubbliche. La vicenda ruota intorno ad una discussione di qualche anno fa tra una dirigente amministrativa di una scuola a Scafati ed un'insegnante. Il funzionario, in questo caso, aggredì verbalmente la docente con queste parole «Ti prendo per i capelli e prima o poi ti faccio qualcosa». Destinataria un'insegnante di diritto e scienze delle finanze che, all'epoca, era in servizio presso l'istituto scafatese. Nella denuncia che poi finì all'attenzione dei carabinieri, la docente sottolineò lo stato di turbamento psicologico derivato dalle parole pronunciate dalla dirigente, la quale fu denunciata per minacce aggravate alla Procura di Nocera Inferiore. Il fascicolo passò nelle competenze del giudice di pace, che al termine della discussione aveva assolto per insussistenza del fatto l'imputata. Da qui il ricorso della procura generale presso la Corte d'Appello di Salerno, che aveva eccepito l'erronea applicazione delle disposizioni relative al reato di minacce.

Sul caso si è pronunciata ora la Quinta sezione della Cassazione, che ha valutato le memorie dell'accusa, oltre a quelle della parte della civile, chiudendo definitivamente la vicenda. Secondo i giudici, la frase "ti prendo per i capelli" - in mancanza di ulteriori aggiunte verbali in grado di coloralra e riempirla di contenuti effettivamente minacciosi - «non è in grado di integrare di per se una oggettiva valenza intimidatoria». L'espressione «prima o poi ti faccio qualcosa» - nel caso di specie - non è stata inquadrata come una «significativa deminutione dell'integrità fisica nè, più in generale, di quella personale». E ancora «il significato attribuibile a tali parole in un contesto caratterizzato, come quello in esame, da una discussione animata, occasionata da un contrasto di vedute in ambito lavorativo, non è univocamente ed ineluttabilmente riconducibile a questa finalità». Nel richiamare quanto fu deciso dal giudice di pace, la Cassazione spiega come quelle parole «hanno finito per assumere la sola connotazione di una esternazione dettata dalla foga del momento, anche per l'assenza di un benchè minimo collegamento di quelle parole con il contesto fattuale nel quale vennero pronunciate».

