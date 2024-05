Gli uomini della Squadra mobile della polizia hanno sottoposto a sequestro tre autovetture - una Bmw serie X4, una Mercedes Smart cabriolet e una Audi A1 - tutte nella disponibilità patrimoniale di un pregiudicato, originario di Scafati ma residente nel napoletano, accusato di tentata estorsione aggravata e usura. Secondo l'impianto accusatori, che aveva portato al suo arresto il 26 aprile scorso, l'uomo avrebbe concesso ad un imprenditore in difficoltà prestiti a tassi usurari per circa 250mila euro, imponendo la restituzione del mutuo con rate mensili di 18mila euro per 84 mesi, fino, dunque, al raggiungimento complessivo di 1.512.000 euro. Alla vittima fu negata, tra l'altro, qualsiasi richiesta di rimodulazione del debito. Anzi, quando la vittima era nell'impossibilità di pagare, l'usuraio si presentava presso la sua attività commerciale minacciando lui e i suoi familiari. Condotta che ha avuto fino alla mattina dell'arresto quando ha tentato anche di aggredire la figlia della vittima. In qualche circostanza ha anche minacciato di incendiargli l'attività e di provocare lo spossamento dei beni imponendogli fitti atti di compravendita.

Durante la perquisizione presso l'abitazione dell'indagato, fu trovato contante per 65mila euro, nonchè preziosi nascosti nel doppio fondo di un mobile. Dagli accertamenti emerse anche come l'imprenditore si fosse rivolto all'uomo per far fronte alle pretese economiche di un altro soggetto che a sua volta gli aveva imposto tassi di interesse usurari. A carico del secondo, già destinatario di perquisizione e sequestro, nonchè a carico della moglie dell'arrestato che a sua volta era intervenuta per le "riscossioni", si procede a piede libero.