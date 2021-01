È stato identificato e ora è finito a processo, per aver fatto razzia all’interno di un appartamento privato il 49enne B.F. , di Scafati, arrestato dopo un blitz dei carabinieri e ora sotto processo dopo l’emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio da parte della Procura di Nocera Inferiore. L’imputato deve rispondere di aver sottratto dall’abitazione un bottino decisamente ricco.

Era il 25 gennaio 2017, quando il ladro portò via diversi oggetti d’oro: due paia di gemelli, un bracciale, due penne marca Montblanc, un orologio Citizen e diciottomila euro in contanti, per un valore complessivo stimato di venticinquemila euro totali. L’ammontare dei beni sottratti costituiva la refurtiva intascata dal ladro. Quando il proprietario dell'appartamento tornò in casa, sporse denuncia ai carabinieri della tenenza di Scafati. L'indagine fu invece coordinata dal sostituto procuratore Anna Chiara Fasano. I militari svolsero un sopralluogo per cercare eventuali impronte del ladro o dei ladri, per poi inviare una informativa di reato comprensiva dei dettagli e degli elementi raccolti sul posto. Al termine della fase preliminare delle indagini, l’uomo fu denunciato a piede libero e poi raggiunto dal decreto di citazione diretta a giudizio. Secondo le ricostruzioni, il 49enne riuscì a introdursi all'interno della casa, per poi mettere le mani sui valori, lasciando diverse tracce per gli investigatori: gli atti d’indagine a suo carico comprendono la deposizione della parte offesa, poi l'inventario degli oggetti scomparsi dalle stanze, dove l’uomo si era introdotto indisturbato. Il processo a suo carico comincerà il prossimo 21 gennaio, dinanzi al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore.

