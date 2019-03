Domenica 24 Marzo 2019, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava percorrendo via Della Resistenza alla guida della sua auto quando si è visto spuntare davanti un cane che attraversava la strada. L'uomo, 50 anni, di Scafati, non ha esitato a tentare una manovra brusca per evitare di investire il cagnolino ma ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un palo della pubblica illuminazione. Poteva essere ben più grave il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera, poco dopo le 22.30. L'impatto è stato violento. La vettura, un'utilitaria di colore nero, si è ribaltata rischiando di travolgere auto che provenivano dal senso opposto. Il conducente, uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo, se l'è cavata con qualche contusione. Per il cane, fortunatamente, solo un forte spavento.