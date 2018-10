Venerdì 12 Ottobre 2018, 00:17

SCAFATI - Si barrica in casa e tenta di farsi saltare in aria con il gas ma viene salvato dai carabinieri. E’ accaduto qualche giorno fa in via Orta Longa, ai confini tra Scafati ed Angri. L’uomo, 32 anni, aveva tentato il suicidio già una settimana prima, ingerendo un grosso quantitativo di farmaci. Sembra per una delusione d’amore. L’altro giorno il 32enne ha messo in atto un nuovo piano per farla finita. Era solo in casa. Ha prima scritto un biglietto (lasciato all’esterno, attaccato alla porta di ingresso con del nastro adesivo), nel quale chiedeva scusa ai familiari e soprattutto ai suoi genitori per il dolore che avrebbe causato; poi si è barricato in casa e ha aperto le valvole del gas dei fornelli, in cucina, attendendo che tutto saltasse in aria. L’allarme è scattato quando la puzza del gas ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono stati alcuni residenti di via Orta Longa, infatti, ad allertare i carabinieri. Tempestivo l’intervento dei militari della tenenza di Scafati che hanno prima fatto evacuare tutti gli edifici della zona, riuscendo poi a trovare il modo per entrare in casa del 32enne, che aveva già perso i sensi per le forti esalazioni di gas.