Scafati, trasporta bombole di gas dalla Bulgaria senza permesso: maxi multa

Bombole di gas refrigeranti dalla Bulgaria, la polizia municipale sequestra un furgone a Scafati. L'operazione è stata condotta e conclusa nella giornata di ieri. Il veicolo, stando ai controlli degli agenti, trasportava in maniera del tutto illecita decine di bombole di gas refrigeranti, finite al centro di un controllo da parte degli inquirenti. Per il conducente, invece, è scattata una multa di oltre 4mila euro. La polizia municipale era intervenuta dopo aver scoperto che la targa del furgone era di nazionalità straniera.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Vaccini a ultraottantenni, 11milasalernitani sono rimasti senza la... LA MOBILITÀ Sabato riapre la Statale Amalfitanaricostruzione in tempi record... IL CASO Valva, ambulanza per le vaccinazionibloccata, interviene...

Il mezzo stava transitando in via Manzoni, quando era stato fermato per i successivi controlli. Una volta bloccato, gli agenti hanno identificato l'autista, un uomo proveniente dalla Grecia, diretto per recapitare le bombole di gas senza però avere alcuna autorizzazione. Lo stesso compratore è risultato essere una persona non identificata. L'indagine dei vigili urbani mira a scoprire, ora, ulteriori aspetti legati all'episodio, dato che il furgone era sprovvisto delle autorizzazioni previste per quel tipo di trasporto. Anche l'autista avrebbe mostrato scarsa collaborazione, alla richiesta di spiegazioni. La merce non è stata sequestrata, a differenza del veicolo, con un fermo amministrativo della durata di tre mesi oltre alla sanzione.