Giovedì 8 Novembre 2018, 16:20

Vandali in azione in via Della Gloria, nei pressi dell’area mercato, dove un parchimetro, installato solo qualche settimana fa, è stato letteralmente sradicato dal marciapiedi su cui era poggiato e portato via. I vertici dell’Acse, la società comunale che gestisce il servizio della sosta a pagamento, hanno presentato ieri denuncia ai carabinieri. Qualcuno, secondo gli investigatori, potrebbe aver portato via il dispositivo sperando di recuperare le monete che vi erano contenute; senza sapere che il parchimetro era stato svuotato dagli addetti dell’Acse dopo la commemorazione dei defunti.