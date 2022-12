Stava rientrando a casa dallo stadio Domenico Sessa di Castel San Giorgio, dopo aver assistito alla sfida infrasettimanale tra la sua Scafatese calcio e la compagine di casa. L'ennesima trasferta al seguito della sua squadra del cuore, la sua vera grande passione.

Giuseppe Vitiello, 31 anni, è morto sulla strada del ritorno, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A30, a poca distanza dallo svincolo di Nocera-Pagani. Il trentenne di Scafati era in sella al suo scooter quando è finito contro un camion per cause ancora da accertare. Ci sono indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, lo scooter di Giuseppe sarebbe stato travolto da un mezzo pesante che si stava immettendo sulla carreggiata da una piazzola di sosta.

L'impatto è stato molto violento. Il 31enne non ha avuto scampo. Inutili i soccorsi. Il giovane tifoso canarino è morto poco dopo. La salma è stata trasferita nella sala mortuaria dell'ospedale di Nocera Inferiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La notizia della morte di Giuseppe Vitiello ha lasciato tutti attoniti a Scafati dove il ragazzo era molto conosciuto. Padre di tre figli, educato e sempre disponibile, Giuseppe era conosciuto soprattutto per quella passione smisurata per la Scafatese calcio, per quell'attaccamento alla maglia canarina che lo rendevano un tifoso speciale, sempre al fianco della sua squadra.

Uno dei primi messaggi di cordoglio è giunto proprio dalla società scafatese. Sulla pagina social del club gialloblù, il ricordo di Giuseppe. «Col dolore nel cuore la Scafatese piange la scomparsa di Giuseppe Vitiello, venuto a mancare tragicamente oggi pomeriggio a seguito di un incidente stradale. Tifoso canarino fino al midollo, Giuseppe è stato una colonna del tifo organizzato giallobleu, sempre al fianco delle vicende calcistiche della sua squadra del cuore. La società intende esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze. Peppe vive con noi».