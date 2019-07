CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Luglio 2019, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La loro colpa è stata di non essere conosciuti in zona, e di avere un look «trasandato». Così i componenti del gruppo musicale Vico Massuccio, ingaggiato per la festa parrocchiale di San Giovanni nella frazione di Rotolo, sono stati scambiati dalle ronde per ladri. Minacce e inseguimenti, con tanto di bastoni.