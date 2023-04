Deve essere rimossa la barriera nel cortile interno tra liceo Regina Margherita e scuola media Pirro. È quanto la Provincia chiederà al Comune di Salerno sulla base della relazione del responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza del liceo di via Cuomo. La barriera lignea, alta quasi 3 metri, era stata installata dalla scuola media Pirro nell’ambito del progetto “Edugreen”, autorizzato dallo stesso Comune di Salerno in data 6 ottobre 2022. Ieri, al termine del consiglio di istituto urgente convocato dal liceo Regina Margherita, il responsabile dell’Edilizia scolastica provinciale, Angelo Michele Lizio, che era presente alla riunione, ha annunciato che chiederà all’amministrazione Comunale di Salerno di intervenire quanto prima. «Il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della scuola – dichiara Lizio - ha scritto nella sua relazione tecnica che la barriera è pericolosa. Trasmetteremo la relazione al Comune di Salerno chiedendo la rimozione immediata della barriera».

APPROFONDIMENTI Agropoli, rapina a mano armata in pieno centro cittadino Capaccio Paestum, Open - Outdoor Experiences: presentato il Salone attivitò all'aria aperta Salerno, si spara al rione Petrosino: ipotesi faida tra gruppi criminali



IL FATTO

L’allarme è scattato l’altro giorno, quando le forti folate di vento hanno buttato giù la barriera divisoria nel cortile interno condiviso dalle due scuole. Il cedimento della struttura lignea è avvenuto in orario notturno. Secondo la preside del liceo, Angela Nappi, la struttura è stata installata senza alcun preavviso. «La barriera c’è di fatto – denuncia la dirigente del Regina Margherita - Nel protocollo con la scuola Pirro non era stata decisa alcuna separazione di spazi. Il cortile sta da sempre in comunione. Uno spazio all’aperto non prevede una divisione. Abbiamo invitato l’ingegnere Lizio al Consiglio d’istituto all’insegna della trasparenza. In tutti i luoghi comuni non è prevista la separazione con barriere». Di altro parere la preside della scuola media Pirro, Sabrina Rega, che smentisce la collega. «Il fatto non avrebbe potuto causare nessun danno perché il nostro cortile non è ancora utilizzato per le attività didattiche neanche dal Liceo Regina Margherita, come comunicato formalmente dalo Liceo in una mail pervenuta alla mia attenzione e indirizzata anche al Comune e alla Provincia – dichiara la Rega - Tengo a rimarcare la validità del progetto Edugreen. Con la primavera tale linea di demarcazione, finalmente fiorita, garantirà bellezza e sicurezza agli alunni di diverso grado scolastico e di diversa età».

IL PROGETTO

Ma la preside del liceo, Nappi, non ci sta. Si è fatta portavoce ieri delle ansie e preoccupazioni delle famiglie del suo liceo, che conta 1.300 studenti iscritti. «Non si può installare una barriera su suolo pubblico – attacca la Nappi - Hanno messo una barriera su un suolo di un cortile condiviso sotto l’etichetta di Edugreen, ma che di educato non ha nulla e che non elimina il pericolo». Il progetto di riqualificazione del cortile tra le due scuole era stato persino approvato dal Comune con delibera di giunta di ottobre dell’anno scorso. «Rilevato che il progetto – si legge nella delibera comunale - prevede, in sintesi, la fornitura e la posa in opera di arredi e attrezzature per il giardinaggio didattico all’interno dell’area di pertinenza del plesso scolastico Alberto Pirro» e «ritenuto di riscontrare positivamente la lodevole iniziativa proposta dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Giacinto Vicinanza, che si configura quale strumento idoneo a promuovere il benessere ed il successo formativo nella scuola tramite la condivisione di un progetto metodologico, didattico ed educativo, capace di consentire ai fruitori l’approccio a differenti sistemi ecologici naturali», la giunta aveva dato l’ok all’intervento. Eppure la barriera della “discordia” non figurava nella progettualità.