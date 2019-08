CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 14 Agosto 2019, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accetta l'amicizia su Facebook di un uomo francese che, almeno dalle foto del profilo, appare di bell'aspetto e molto raffinato. Ma dalle semplici chat si arriva a telefonate hard con tatto di scatti erotici. Poi il vuoto, fino a nuove telefonate da parte di una donna che minaccia di pubblicare tutto in rete se non sborsa ben novemila euro. Dopo la denuncia della signora cavese, assistita dagli avvocati Alfonso e Marco Senatore, sono partite le indagini della polizia postale che, almeno per il momento, hanno avuto come risultato quello di bloccare ulteriori pagamenti. Ed ora a raccontare, per bocca dei suoi legali, è proprio la signora cavese, finita nella trappola on line, del Mark Caltagirone di turno.