Lascia i domiciliari ma sarà interdetto per un anno, dalla sua attività, Francesco Antonio Salzano, il 64enne docente ordinario di Otorinolaringoiatria presso il dipartimento di medicina dell’Università di Salerno e primario del medesimo reparto all’ospedale Fucito di Mercato San Severino. Il gip ha accolto l’istanza di revoca della misura cautelare presentata dal legale del medico, Alfonso Furgiuele, applicando al 64enne l’interdizione per un anno dalla sua attività lavorativa. Diverse settimane fa, Salzano era stato coinvolto in un’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore, condotta dal sostituto Anna Chiara Fasano, con accuse di peculato, abuso d’ufficio e falso ideologico. Insieme a lui, era stata indagata anche Francesca D’Angelo, caposala dell’ospedale Fucito, che al momento resta ai domiciliari, avendo presentato ricorso al tribunale del Riesame. Salzano, stando a quanto contestato dall’autorità giudiziaria, si sarebbe impossessato di un fibrolaringoscopio di proprietà dell’Ateneo, utilizzandolo per le sue visite private o in Alpi, creando disagi al personale del Fucito ma anche agli stessi studenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA