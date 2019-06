Sabato 8 Giugno 2019, 06:05

Nuove indiscrezioni sul «sistema» messo in atto presso la commissione tributaria regionale di Salerno. Indiscrezioni che emergono dall’interrogatorio sostenuto dal dipendente Giuseppe Naimoli il quale ha confessato di aver preso mazzette per due anni, tanto da non riuscire neanche a ricostruire esattamente tutto il giro d’affari allestito assieme al collega Salvatore Sammartino, da due giorni ai domiciliari assieme al giudice Giuseppe De Camillis. Ci sarebbero nuovi spunti investigativi che andrebbero a rafforzare ipotesi già avanzate dagli inquirenti.Naimoli avrebbe parlato di mazzette anche di 50 euro, durante l’interrogatorio con il sostituto procuratore Elena Guarino, raccontando di una serie di imprenditori che avrebbe agevolato anche solo nel disbrigo di qualche pratica. Imprenditori i cui nomi neanche ricorderebbe. Insomma, un vero e proprio centro di interessi economici che gli avrebbe fruttato cifre da lui mai calcolate con esattezza. Ma sarebbero, queste, soltanto alcune delle cose dette durante l’interrogatorio chiesto al pm che indaga sulle sentenze pilotate. Altre sono ora al vaglio della procura e dei finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Salerno.