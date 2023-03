Vallo Scalo, scappa dalla finestra per sfuggire ad un controllo dei carabinieri ma rimane ferito

È accaduto ieri mattina a Vallo Scalo nel comune di Castelnuovo Cilento. I militari della locale stazione di competenza della Compagnia di Vallo diretta dal Tenente Colonnello Sante Picchi, sono intervenuti per un controllo, probabilmente per spaccio di droga, all’interno dell’abitazione di un 22 enne di nazionalità straniera. Alla vista dei carabinieri il ragazzo si sarebbe innervosito tanto da perdere il controllo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il ragazzo marocchino in preda al panico per la presenza dei miliari nella sua abitazione avrebbe cercato di scappare, scagliandosi contro una finestra.

Nel violento impatto, la finestra sarebbe andata in frantumi e il 22enne ha ripotato gravi ferire ad una mano. I carabinieri hanno immediatamente chiesto l’intervento del 118. Sul posto è arrivata una ambulanza con gli operatori sanitari che hanno prestato al 22enne le prime cure del caso per poi disporne il trasferimento all’ospedale San Luca. Ma il 22enne ha rifiutato il ricovero.

I carabinieri hanno proseguito la loro attività di controllo. Per il ragazzo oltre ai controlli anche una brutta ferita. La notizia ha suscitato non poca attenzione. La presenza dei militari e dell’ambulanza non è sfuggita alla comunità locale dove il 22enne è conosciuto da tutti.