Mercoledì 19 Giugno 2019, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scarafaggi, blatte, calabroni, vesponi, mosche ed altri fastidiosi insetti hanno invaso Nocera Inferiore. E gli abitanti protestano. Come è capitato questa mattina in via Barbarulo dove alcuni commercianti hanno lamentato la continua presenza nei loro negozi di centinaia di scarafaggi. Arrivano, dicono, dalle fessure dei marciapiedi e dai tombini invadendo negozi e case. Inutili i diversi tipi di insetticidi utilizzati. E nonostante la disinfestazione operata dall’Asl Salerno alcuni giorni fa. La marcia degli insetti non si ferma. Sembra che la situazione sia simile in altre zone della città. Probabilmente tra le cause vi è il caldo improvviso che ha colpito il territorio. Ma, dicono molti cittadini, anche la città che pulita certamente non è. “Insomma qualcosa non va e bisogna pur intervenire”, hanno chiesto in coro.