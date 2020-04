ROCCAPIEMONTE. Sversamenti aziendali nelle aree del Bacino Idrologico del fiume Sarno e abbandono di rifiuti, scattano due denunce nell'Agro nocerino sarnese. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Noe. Nel comune di Roccapiemonte, è stato denunciato a piede libero il legale rappresentante di un impianto industriale devoluto alla produzione di strumenti di refrigerazione, ritenuto responsabile di aver esercitato l’attività industriale in assenza di autorizzazione alle emissioni riferite ai fumi prodotti dalle saldature sulle superfici metalliche. A San Valentino Torio, invece, un imprenditore, rappresentante di un’attività di autolavaggio di autocarri, è stato denunciato per aver scaricato senza autorizzazione i reflui industriali all’interno della rete fognaria comunale, nonché per aver gestito illecitamente i rifiuti liquidi acquosi e i fanghi delle fosse settiche. I due dovranno rispondere di queste accuse alla procura di Nocera Inferiore.



Un lavoro, quello dei carabinieri per la tutela ambientale, mirato a contrastare il fenomeno di violazioni in materia ambientale. L'operazione ha avuto il plauso anche del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa: «E’ significativo che nelle stesse ore in cui ricorre la Giornata del Mare, i carabinieri del Noe abbiano condotto operazioni per la salvaguardia delle acque. Un monito a quanti ancora non hanno compreso che l’ambiente e la salute pubblica sono beni intoccabili». Solo tre settimane fa, gli stessi carabinieri del Noe avevano denunciato altre 12 persone, in tutta la provincia di Salerno, in particolare tra i comuni di Angri, Sarno e Scafati, ma anche della zona Sud, sempre per aver commesso illeciti di tipo ambientale a ridosso del fiume Sarno. © RIPRODUZIONE RISERVATA