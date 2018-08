Lunedì 27 Agosto 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 07:15

SARNO - Scarichi di acque nere e melma nel fiume, dossier di foto e video di alcuni cittadini. Pronta l’ennesima denuncia contro ignoti. Il problema sembra acuirsi durante le giornate di piogge intense, così come accaduto nelle ultime settimane. È’ quanto denunciato da alcuni residenti di via Roma, costretti da anni a fare i conti con continui sversamenti nel corso del fiume, all’altezza di Rio Palazzo, una delle tre sorgenti. «Inquinamento sotto gli occhi di tutti. – spiegano in una lettera – Gli scarichi di melma e liquami sospetti sono ancora più evidenti col maltempo. Qualcuno, con ogni probabilità, ne approfitta pensando di agire indisturbato. Negli ultimi giorni il fenomeno è pericolosamente aumentato. Serve un intervento definitivo, grave è il problema dell’assenza di una rete fognaria attesa ormai da troppi anni». I video girati dai cittadini sono diventati virali in pochissime ore.