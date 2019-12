I carabinieri forestali di Polla, hanno scoperto un probabile sversamento di rifiuti liquidi in un affluente del Tanagro, nei pressi della zona industriale di Polla. I militari al termine di controlli e ispezioni nell’area industriale, hanno individuato nei pressi di un noto colorificio uno scarico di reflui industriali che, risultava sprovvisto di qualsiasi autorizzazione, così come l’impianto di estrazione, che immetteva i fumi di processo in atmosfera.

In particolare è stato accertato che le acque di piazzale, caratterizzate anche dalla presenza di sostanze derivanti dalle lavorazioni, venivano prima raccolte attraverso apposite griglie, e successivamente convogliate, attraverso un pozzetto collegato alla fognatura (non servita da impianto di depurazione) direttamente nel fiume di Sant'Antuono. Con il supporto dei colleghi di Padula è stato disposto il sequestro degli impianti al fine di impedirne l’utilizzo e preservare le matrici ambientali impattate.



Saranno espletati ulteriori accertamenti al fine di verificare eventuali altre immissioni che possano causare l'inquinamento del fiume Tanagro.