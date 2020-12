Duecentosessantaquattro attività produttive controllate; 144 persone denunciate; 41 scarichi abusivi portati alla luce; 36 sequestri, in alcuni casi aziende intere in altre solo parti di esse; 57 sanzioni amministrative elevate per un importo pari a circa 225.000 euro. Sono i numeri dello «scempio» Sarno a sei mesi dall’avvio delle indagini da parte dei carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari in 39 Comuni, diciotto per ciascuna provincia di Salerno e di Napoli e tre per quella di Avellino sotto il coordinamenti di altrettante procure agli ordini dei procuratori capo Antonio Centore, Nunzio Fragliasso e Rosario Cantelmo. Un lavoro complesso e incessante che ancora non si è concluso e che, per la prima volta, interessa anche le amministrazioni comunali per verificare eventuali «complicità» nel consentire scarichi abusivi oppure ritardi nella spesa dei finanziamenti ottenuti in materia ambientale.

LE INDAGINI

Sono partite a maggio, subito dopo il lock down e, già nelle battute iniziali, soltanto nelle prime settimane, avevano portato alla denuncia in stato di libertà di 48 persone e all’individuazione di 26 scarichi abusivi, con contestuali 15 sanzioni amministrative. Successivamente i carabinieri del Noe, agli ordini del maggiore Giuseppe Capoluongo, hanno proseguito con ulteriori verifiche non soltanto agli opifici industriali nell’alto, medio e basso Sarno, ma anche alle abitazioni private con accessi agli uffici tecnici dei Comuni interessati. Un lavoro certosino perché ogni sopralluogo è stato eseguito con la collaborazione di tecnici e le irregolarità individuate riscontrate su carte e documenti autorizzativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA