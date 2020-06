«Scarichi trasparenti nel fiume Sarno». Parte la prima campagna per la trasparenza nella gestione degli scarichi nel bacino idrografico del fiume Sarno. L’iniziativa è di molte associazioni del territorio: Comitato Scafati a Difesa del Sarno, comitato Gente del Sarno, Petra Hercules, La Città Armonica, Achille Basile - Le Ali della Lettura, Certamen Plinianum, Ars Nuceria, Il Golfo delle Meraviglie, La Grande Onda, Green Italia Campania. La chiusura e la successiva riapertura delle attività industriali afferenti al bacino del fiume Sarno a seguito dell'epidemia COVID-19 sono all'origine di una nuova consapevolezza: la cristallinità delle acque del fiume dipende dagli scarichi. Numerose associazioni di residenti, affiancandosi alle manifestazioni di protesta che in questi giorni si stanno moltiplicando, promuovono un'iniziativa per l'accesso agli atti delle Amministrazioni comunali. La richiesta, pubblicizzata sui social media con un volantino e con un modulo, può essere compilata da tutti e inviata al comune di residenza, responsabile della vigilanza sugli scarichi che insistono nel territorio comunale. Per partecipare ciascun cittadino può riferirsi al seguente link https://form.jotform.com/201516980835358 . © RIPRODUZIONE RISERVATA