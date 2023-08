Scario, barca in fiamme: salvata una famiglia napoletana

Brutta avventura per una famiglia napoletana in vacanza in costiera cilentana. Mentre navigavano con la loro imbarcazione nell’area marina protetta lungo la costa della Masseta a Scario, dal motore del natante è iniziato a fuoriuscire fumo e fiamme.

Chi era a bordo si è gettato in acqua ed ha raggiunto a nuoto la spiaggia mentre i volontari della protezione civile Gruppo Lucano e gli uomini del comandante Mugavero della capitaneria di porto di Palinuro hanno provveduto a domare le fiamme e a trasportare la piccola barca nel porto di Scario.