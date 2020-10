Scovati a depositare rifiuti fuori orario, ora tre titolari e imprenditori di aziende, rischiano multe salate. E' il risultato di una serie di controlli svolti dalla polizia municipale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Carmine Bucciero. I primi due, con attività nella zona industriale di Fosso Imperatore, sono stati attenzionati in ragione di un deposito di materiale indifferenziato presente all'esterno delle proprie aziende. Nello specifico, si trattava di dodici sacchi neri che contenevano coperchi di latta, dispositivi di protezione individuale, scarti di lavorazione tessile e documentazione cartacea, con sopra le intestazioni delle stesse aziende.

Le multe saranno erogate anche ad una persona residente in un comune vicino, a Nocera Superiore, che è stato filmanto mentre depositava un mobile in via Atzori, con il quale vi era giunto in macchina. Lo stesso è stato registrato anche nel quartiere di Cicalesi e al Parco di Luggo. Un terzo imprenditore è stato a sua volta filmato dalle telecamere di videosorveglianza comunale mentre depositava scarti e rifiuti provenienti da attività di cantiere lungo via Nola. Il comando di polizia municipale eleverà sanzioni a tutti quelli individuati ed identificati, così come previsto dalla legge.

