Scavi in strada per la fibra ottica senza autorizzazione: denunciato

NOCERA SUPERIORE. Lavori per fibra ottica senza autorizzazione. E' quanto scoperto a Nocera Superiore, a seguito di un sopralluogo congiunto della Polizia Locale e delll'Ufficio Tecnico del Comune di Nocera Superiore in via Grotti, zona Portaromana. A seguito di accertamenti, è stato denunciato per mancanza di autorizzazione un gestore che ha eseguito dei lavori di scavo per la fibra ottica. A riguardo, il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha dichiarato: «Le regole valgono per tutti e noi non possiamo consentire che si danneggino strade dove siamo già intervenuti per lavori di riqualificazione e sistemazione, ancor più senz'alcun titolo autorizzativo rilasciato dagli Uffici preposti. Abbiamo, pertanto, diffidato il gestore al ripristino dello stato dei luoghi e l'intero tratto di strada dov'è stato eseguito l'interramento dei cavi».