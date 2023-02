Baronissi, arriva a Sala Le Muse sabato 25 e domenica 26 febbraio «Scena con delitto», lo spettacolo con lo smartphone

Otto personaggi, un delitto e un to be continued dettato solo dal pubblico attraverso lo smartphone. Sabato 25 e domenica 26 febbraio a Sala Le Muse a Baronissi gli spettatori saranno invitati a tenere acceso il telefonino per decidere di volta in volta cosa accade in «Scena con delitto» il primo spettacolo interattivo che unisce il teatro, l’animazione e il mondo dei videogiochi.

Questo giallo dal carattere decisamente comico, nasce da un’idea innovativa di Manuel Mascolo e Carlo Cuomo che hanno fuso le logiche del teatro a quelle del mondo digitale. Un’interazione nella quale ogni singolo spettatore ha un ruolo determinante nel definire lo switch della storia ogni volta che viene richiesto. Nella descrizione dello spettacolo, infatti si legge: «vieni, guardi, ridi, indaghi e voti… con il tuo smartphopne». «Scena con delitto» è una produzione TeatroNovanta; la regia è di Manuel Mascolo che è anche autore del testo. In scena lo stesso Mascolo, Lucia Voccia, Marco de Simone, Raffaele Milite, Daniele Nocerino, Luca Landi, Elisabetta Condorelli, Annarita Villacaro e Luca Landi. Audio, luci e video di Michele Pastore.

«In questo spettacolo si ride, anche molto – assicura Manuel Mascolo – Mi piaceva portare in scena un giallo che si prende anche poco sul serio. Un modo per regalare agli spettatori una parentesi divertente senza rinunciare alla logica della ricostruzione che tanto piace alle persone. L’idea di Scena con Delitto mi è venuta u po’ di anni fa e ho trovato in Carlo Cuomo la persona giusta per sviluppare tutta la parte interattiva. Io mi sono dedicato al testo e alla regia. Per la prima volta, al pubblico è richiesto di avere il telefono accesso a teatro. Senza suoneria però. Il cellulare diventa uno strumento d’interazione che abbatte la famosa quarta parete»