Scende dal furgone, cade in una buca e si frattura la gamba a Battipaglia

Autista scende dal furgone e cade in una buca ferendosi gravemente. L’infortunio è accaduto nella tarda mattinata di ieri a Battipaglia, in via Solferino. Il malcapitato è stato soccorso dai passanti e poi dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale dove gli è stata diagnosticata la frattura della gamba. Brutta disavventura per l’autista che aveva parcheggiato il furgone e non si era accorto della pericolosa buca in cui è finito. La prognosi per il malcapitato supera i quaranta giorni ed anche dopo questo periodo dovrà attenersi ad una lunga convalescenza.

Purtroppo, la buca non era segnalata e l’uomo non l’ha vista ed è caduto appena è sceso dal veicolo. In via Solferino, ieri mattina, sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La buca è molto profonda e il dislivello dell’asfalto ha causato la caduta dell’autista che è inciampato e poi ha riportato la frattura della gamba. Ovviamente, la buca andava chiusa immediatamente con l’asfalto dai manovali che si occupano della manutenzione della strada o quantomeno segnalata e recintata per non causare incidenti. Purtroppo, però, la pioggia battente delle ultime ore dove ci sono già crepe delle strade provoca poi buche nell’asfalto molto pericolose.