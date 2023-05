È ricoverato in gravi condizioni in ospedale un uomo di 33 anni, rimasto schiacciato, ieri pomeriggio, dal cancello di una nota struttura turistica. L’incidente è accaduto a Capaccio Paestum, in località Laura. L’uomo originario del Marocco è rimasto gravemente ferito. Intorno alle 16 l’extracomunitario, per cause ancora da accertare, è stato improvvisamente travolto e schiacciato dal pesante cancello a binario dell’ingresso secondario di una struttura ricettiva che si trova sul lungomare di Paestum.

I presenti hanno fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla di Agropoli, la cui equipe, dopo aver intubato la vittima, considerata la gravità delle condizioni, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il mezzo di soccorso ha trasportato il malcapitato all’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi D’Aragona di Salerno dove si trova tuttora ricoverato in codice rosso. Nel terribile incidente, l’immigrato ha riportato gravi ferite da schiacciamento al volto ed al femore, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Giuseppe D’Agostino che hanno avviato le indagini di rito per ricostruire l’accaduto.

I militari hanno raccolto tutti gli rientro utili per accertare eventuali responsabilità. Resta da capire perché l’extracomunitario si trovasse nei pressi del cancello e se in quel momento stava svolgendo una attività lavorativa. Una tragedia sfiorata. Solo per poco l’uomo non ci ha rimesso la vita. Qualche settimana fa a Vallo della Lucania un operaio perse la vita schiacciato da un cancello dinanzi ad un supermercato.