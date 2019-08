Giovedì 29 Agosto 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 06:56

Potrebbe essere stata una manovra azzardata a causare l’incidente mortale avvenuto ieri mattina in via Zeccagnuolo, ai confini tra Pagani e San Valentino Torio. Un’auto contro un’autocisterna, provenienti da direzioni opposte. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 19 anni, morto in ospedale dove era giunto in condizioni disperate. Raffaele Frigenti, di San Valentino Torio, era alla guida di una Lancia Musa grigia quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro l’autocisterna guidata da un autotrasportatore di Pagani che, dopo l’impatto, ha perso il controllo del veicolo finendo all’interno di una proprietà privata. Erano da poco trascorse le 6 quando si è consumata la tragedia. L’auto del 19enne è andata ad incastrarsi sotto le ruote dell’autocisterna. Raffaele è rimasto intrappolato nella Lancia accartocciata. I soccorsi sono stati tempestivi.