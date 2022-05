Schiacciato da pressa idraulica, operaio ferito in ospedale: s'indaga

SAN VALENTINO TORIO. E' rimasto schiacciato da una pressa idraulica mentre lavorava in un parcheggio a San Valentino Torio. Così si è ferito un uomo di 51 anni, di Nocera Superiore, dipendente di una ditta nella zona industriale di Pagani, nel pomeriggio di venerdì. L'uomo è finito in ospedale, all'Umberto I di Nocera Inferiore, per una serie di traumi riportati a seguito dell'incidente. La prognosi resta riservata. Sul posto sono giunti i caraibineri di San Valentino Torio e gli ispettori dello Spsal. Come avviene in questi casi, è stata avviata un'indagine con l'ipotesi di reato di lesioni, per verificare cosa sia accaduto all'operaio.

APPROFONDIMENTI ASCOLI PICENO Ascoli, frontale tra moto e furgone: muore 34enne. Arrestato un... L'INCIDENTE Cadono in mare da moto d'acqua: salvati a Portici uomo e nipote...

Con tecnici e carabinieri anche il servizio Asl. Il 51enne guida un carro gru per conto della ditta impegnata nel recupero di materiali ferrosi, provenienti da lavorazioni industriali e aree dismesse. L'operaio stava effettuando un intervento ad una pompa idraulica, che aveva bisogno di un intervento di riparazione. Da stabilire la dinamica dell'incidente, con l'uomo schiacciato improvvisamente dalla pressa. Lo strumento è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso, mentre le attività d'indagine si estendono per verificare eventuali responsabilità per conto di terzi.