Schiaffi alla madre per 50 euro giovane a giudizio per maltrattamenti

Picchiava la madre per ottenere soldi, finisce a processo dopo udienza preliminare un ragazzo di 26 anni, accusato di maltrattamenti aggravati nei confronti del proprio genitore. I fatti, localizzati a Pagani, sono racchiusi dal 2018 e con condotta perdurante, fino a quando non intervenne il tribunale con una misura personale per il ragazzo. Stando alla denuncia e alle accuse poi, della Procura di Nocera Inferiore, il ragazzo avrebbe assunto comportamenti aggressivi e minacciosi reiterati nel tempo, verso la madre, che viveva con lui, al fine di ottenere denaro, rendendole la convivenza penosa ed intollerabile.

Tra gli episodi, un'aggressione a suon di schiaffi per il rifiuto della donna di dare al figlio la somma di 50 euro. Il ragazzo avrebbe anche cominciato a sputare a terra e a smontare i mobili di casa, preso dall'agitazione. Mesi dopo, dopo un secondo rifiuto, dopo aver preteso 100 euro, il giovane tornò a minacciare la donna, aggredendola. Comportamenti violenti, nel tempo, che spinsero la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine per una denuncia, che fece poi scattare il procedimento giudiziario nei confronti dlel'imputato. La donna sarebbe stata picchiata più volte, infatti, negando al figlio continue somme di denaro, richieste a cadenza quotidiana.