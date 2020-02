© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alunno picchiato dalla maestra in una scuola di Battipaglia . È l’accusa dei genitori di un bambino che frequenta la seconda elementare, nei confronti di un’insegnante. Si sono rivolti alle forze dell’ordine e hanno sporto denuncia, raccontando minuziosamente l’episodio di maltrattamento agli investigatori, che ora dovranno verificare quanto accaduto. Nei giorni scorsi, il bambino ha raccontato ai genitori di essere stato maltrattato dall’insegnante.. Circostanze che dovranno essere verificate.L’alunno frequenta la seconda elementare e non è la prima volta che finisce nel mirino della maestra che utilizzerebbe le maniere forti. Si tratterebbe di un vero e proprio caso di maltrattamento subito dal minorenne che ha riferito tutto ai genitori. Il dirigente scolastico sarebbe già stato convocato dalle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. La maestra, non riuscendo a controllarsi, in un momento d’ira avrebbe maltrattato l’alunno dinanzi agli altri scolari. Non è escluso che oltre all’indagine condotta dalle forze dell’ordine il dirigente dell’istituto effettui verifiche interne per comprendere cosa è accaduto e prenda i dovuti provvedimenti.