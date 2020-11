Incidente mortale a Battipaglia. A perdere la vita Vito Junior Nicola Nobile, 23enne del posto che, mentre era alla guida della sua auto, una Peugeot 308, si è schiantato su un palo dell’illuminazione pubblica e il muretto di recinzione dell’idrovora, a Lido Lago. L’incidente è accaduto nella tarda serata di martedì scorso. Il giovane mentre percorreva la litoranea ha perso il controllo del veicolo, ed è finito contro un muro di recinzione e un lampione che stato tranciato ed è crollato sull’asfalto. Gli automobilisti sopraggiunti hanno notato l’auto che sbarrava la strada e allertato subito soccorritori e forze dell’ordine. In litoranea sono giunti subito gli agenti del commissariato di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, e il personale del 118.

I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane, rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo ed estratto dai vigili del fuoco. I poliziotti hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente mortale e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Speranza, dove è stato effettuato l’esame esterno della salma.

LE VERIFICHE

Il lampione tranciato dall’auto è stato spostato sul ciglio della strada per consentire agli altri veicoli di transitare e sono stati rimossi le parti di carrozzeria della Peugeot 308 condotta dal ragazzo e diretta verso casa, nel rione Taverna. Forse l’automobilista ha avuto un malore, o un colpo di sonno, e ha perso il controllo dell’auto. Dell’incidente non ci sono testimoni e gli investigatori stanno verificando se a Lido Lago, a ridosso dell’idrovora, ci sono telecamere che possano aver ripreso il sinistro. Non è escluso che altri veicoli abbiano tagliato la strada a Nobile, mentre stava giungendo all’incrocio, dove poi è accaduto l’incidente. Sull’asfalto non ci sono segni di frenate di auto, nemmeno quella condotta dal giovane che ha perso la vita.

