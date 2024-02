È indagato per omicidio stradale l’anziano che era alla guida del fuoristrada che sabato pomeriggio si è scontrato contro la moto su cui era in sella Cosimo Fusella, autista 29enne ebolitano, che è deceduto subito dopo l’incidente mortale lungo la strada provinciale trenta ad Eboli. Nei prossimi giorni all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia verrà effettuata l’autopsia sul cadavere del motociclista indispensabile per accertare le cause del decesso di Fusella che è morto sul colpo dopo aver battuto violentemente la testa sull’asfalto. Le indagini sono coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Salerno e i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili, che subito dopo il sinistro stradale hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dello scontro tra la moto e il fuoristrada. Gli investigatori hanno acquisito un filmato in cui sarebbero immortalate le fasi del sinistro stradale. La moto condotta da Fusella, una Yamaha, si è scontrata violentemente con il fuoristrada che proveniva da una traversa e aveva imboccato la strada provinciale. Il motociclista dopo l’impatto con in veicolo è finito sull’asfalto violentemente ed ha battuto la testa perdendo poi la vita dopo qualche minuto. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la moto e il fuoristrada mentre la salma del giovane è stata trasportata in obitorio all'ospedale Santa Maria della Speranza per effettuare poi l’esame autoptico. Gli investigatori dovranno appurare la velocità della moto mentre si è scontrata con il fuoristrada e non è escluso che per effettuare ulteriori accertamenti il magistrato inquirente nomini un pool di periti. L’automobilista che conduceva il fuoristrada sotto choc si è allontanato dalla strada provinciale ma è stato subito raggiunto dalle forze dell’ordine che nelle ultime ore gli hanno comunicato, come prassi, che è indagato per omicidio stradale.

Dolore e disperazione ad Eboli per Cosimo Fusella che sabato pomeriggio con un gruppo di amici motociclisti si stava con la sua Yamaha verso il Cilento ma a pochi metri da casa ha trovato la morte ed è deceduto. I funerali di Cosimo Fusella verranno celebrati ad Eboli dopo che verrà effettuata l’autopsia. Gli amici ed i conoscenti di Cosimo Fusella sui social hanno pubblicato molti messaggi di cordoglio ricordandolo sempre gioviale e disponibile. Intanto, gli abitanti della zona Prato dove si è verificato l’incidente mortale hanno chiesto di realizzare i dossi per evitare altre tragedie. Purtroppo, la strada provinciale trenta viene percorsa ad alta velocità senza rispettare il codice stradale.