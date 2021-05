Schianto auto scooter dopo il coprifuoco muore un diciottenne

Un morto ed un ferito, con uno scooter finito a brandelli. È questo il bilancio drammatico dello scorso weekend, a Nocera Inferiore, quando poco prima della mezzanotte tra sabato e domenica, a seguito di un incidente stradale ha perso la vita un ragazzo di 18 anni, Anatolii Kohdzhaev. Il giovane, originario dell’Est Europa, viveva a Nocera Inferiore nei pressi del rione di Montevescovado. Era sullo scooter insieme ad un amico, di un anno più piccolo, attualmente in ospedale con ferite al torace e alle gambe. Dovrà essere operato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sono tuttavia gravi e vengono tenute sotto controllo dal personale dell’ospedale “Umberto I”. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del colonnello Rosario Di Gangi, intervenuti sul posto, hanno avviato invece un’indagine per ricostruire la dinamica dei fatti.

LA DINAMICA

Lo scooter ha impattato con un’Audi Q3, all’incrocio con via Astuti, tra via Rea e via Napoli. In ospedale è finito anche il ragazzo che guidava l’automobile, rimasto illeso. L’incidente è avvenuto dopo le 23, in pieno coprifuoco, che non è bastato a tenere lontano dalla strada i due giovani, ma anche le tante persone che pure erano in auto e sono intervenute per soccorrere i due ragazzi. L’impatto è stato molto violento, perché lo scooter sul quale viaggiavano i due è finito distrutto quasi del tutto. Al vaglio degli inquirenti ci sono i movimenti dei due mezzi di circolazione. Lo scooter pare andasse ad una velocità elevata, al punto che dopo l’impatto con l’automobile, i due ragazzi sono finiti a terra, su di un marciapiede, a notevole distanza l’uno dall’altro. Mentre i pezzi dello scooter erano sparsi lungo buona parte della strada. A soccorrere i giovani sono state, in primis, diverse persone, poco prima dell’arrivo dell’ambulanza, che ha trasportato poi i due all’ospedale vicino. Le condizioni del giovane Anatolii sono apparse da subito gravissime. Quando è salito in ambulanza, il 18enne era privo di sensi, con vistose ferite sul corpo. Per lui non vi è stato nulla da fare, una volta giunto in ospedale, con l’intervento del personale medico che non è riuscito ad intervenire in ragione dello stato nel quale era il ragazzo.