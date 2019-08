Giovedì 15 Agosto 2019, 09:53

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte di Ferragosto ad Agropoli, in via Belvedere. La vittima è un diciottenne di Torchiara, Nico Ruggiero. Alla guida della vettura, un'Alfa Romeo Mito, c'era un diciannovenne anche lui residente a Torchiara che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione l'Alfa procedeva da Trentova verso il centro quando è sbandata e si è schiantata contro la recinzione di un'abitazione. Sul posto in pochi minuti è arrivata l'ambulanza rianimativa Sos Emergenza di Agropoli, ma per il diciottenne non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Agropoli, guidati dal comandante Carmine Perillo, a cui toccherà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.