Schianto con la moto muore noto barman

Stava rientrando a casa da Salerno dove lavorava, prima una sosta per acquistare un pacchetto di sigarette e poi l’impatto fatale che lo ha ucciso. È morto così Marcello Cardamone, 46enne cavese, noto barman e gestore di numerosi locali della Cava by night. Erano poco dopo le 3 della notte tra giovedì e venerdì quando all’altezza dell’ultima curva della Molina, l’uomo alla guida del suo scooter 125, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe, da prima urtato contro la fiancata di un’auto in sosta (infrangendo lo stop) e poi perso il controllo del mezzo, finendo contro il marciapiede. Per il barman cavese non c’è stato nulla da fare. La scena che è apparsa agli occhi dei soccorritori è stata raccapricciante: il casco volato via a distanza di metri così come il corpo del giovane uomo che ha riportato un trauma cranico fatale.

LA DINAMICA

Erano poco dopo le 3 quando Marcello Cardamone finisce di lavorare a Salerno. Secondo le prime testimonianze l’uomo avrebbe deciso di fermarsi a Vietri per acquistare un pacchetto di sigarette, da li avrebbe ripreso la sua corsa verso Cava. All’improvviso la tragedia: all’altezza dell’ultima curva di Molina, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo impattando violentemente prima contro un’auto in sosta e poi sul marciapiede. Ad allertare i soccorsi è stato un giovane residente della Molina. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca della postazione di Vietri sul Mare e di Cava che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Vietri sul Mare, diretti dal luogotenente Antonio Fogliame (con il supporto dei militari della radiomobile di Salerno agli ordini del tenente Manlio Malaspina) che hanno avviato i rilievi. A quanto si apprende si sarebbe trattato di una caduta e non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Lungo il tratto di strada, dove si è verificato l’incidente, la circolazione ha subito rallentamenti ed è ripresa intorno alle 6.30.

L’ALLARME



«Quel tratto di strada è purtroppo tristemente noto alle cronache per i numerosi incidenti mortali» hanno precisato dal Comitato Civico Vietri Dragonea). Qualche anno fa un altro giovane cavese perse la vita alla guida della sua moto così come due anziani, furono investiti da un’auto mentre attraversavano la strada. Da tempo i rappresentanti del Comitato hanno segnalato la pericolosità dell’arteria stradale, all’altezza del ponte della Molina, complice l’alta velocità e non solo. «C’è da dire anche che vi è il pericolo quotidiano dovuto alle numerose vetture, ed anche ai mezzi pesanti, che parcheggiano in sosta sul ciglio della strada, occupando gran parte di una corsia ad alto scorrimento». La notizia della morte di Marcello Cardamone ha sconvolto l’intera città. La sua professione di barman è il suo carattere allegro lo avevano portato a farsi conoscere da diverse generazioni cavesi. Negli anni passati era stato gestore del locale Punto Blu al borgo scacciaventi vero e proprio punto di ritrovo si giovani e meno giovani e poi il Ciù Ciù Caffè. Negli ultimi tempi stava prestando le proprie collaborazioni al Thai a Cava e alla Madrega a Salerno. Tanti i messaggi di cordoglio: «Non voglio scrivere nulla - ha scritto Tony Musante, leader della band Skizzichea - Basta dire che un altro pilastro dei portici di Cava é crollato!!! Mi mancherai cià capukkio». E ancora: «Strada molto pericolosa non soltanto perché trafficata ma soprattutto resa impossibile a camminare a piedi perché il marciapiede occupato da auto in sosta selvaggia per vari noti motivi. Dispiace quanto successo, soprattutto visto la giovane età. Condoglianze alla famiglia». Sotto choc il rione Sala dove Cardamone viveva. La salma del barman cavese è stata trasferita all’abitazione dell’ospedale Ruggi dove con ogni probabilità sarà eseguito l’esame esterno del cadavere prima di dare il via libera per i funerali.