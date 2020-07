Stava tornando a casa poco dopo la mezzanotte, ma su quel tratto di strada che percorreva quotidianamente, per ragioni ancora oscure, ha perso il controllo della sua moto. Si è schiantato contro il cancello di un’abitazione privata di via Pasquale Di Domenico tra Santa Lucia e Sant’Anna. Per Aniello Lamberti, 33enne piastrelista è morto sul colpo. Il casco non lo ha salvato. Il decesso è stato causato, con ogni probabilità, da un’emorragia interna. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118. L’uomo, residente nella frazione di Sant’Anna, aveva due figli, un maschietto ed una femminuccia di 4 e 8 anni. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti del commissariato, diretti dal sostituto Siani ed i carabinieri della Tenenza Locale, agli ordini del Tenente Vincenzo Pessolano. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto fatale. Nella stessa nottata il magistrato di turno ha liberato la salma. © RIPRODUZIONE RISERVATA