Angri: schianto fatale in scooter, 45enne indagata per omicidio stradale

Una donna di circa 45 anni è indagata per omicidio stradale, a seguito della morte di Domenico De Gregorio, il 58enne rimasto vittima di un incidente stradale la scorsa settimana ad Angri. La procura di Nocera Inferiore ha conferito incarico al medico legale per effettuare l'autopsia, iscrivendo contestualmente nel registro degli indagati la donna, a forma di garanzia, per permetterle di nominare un proprio consulente. L'incidente si verificò giovedì sera, tra via Dei Goti e via Satriano, alle 21,30. La vittima viaggiava su un Honda Sh, quando aveva impattato una Citroen condotta dalla donna, che stava svoltando provenendo dalla direzione opposta a quella dell'uomo. Quest'ultimo era morto sul colpo, in ragione del grave impatto e dello sbalzo a terra.

Sul posto era giunta un'ambulanza del 118 per i soccorsi ma inutilmente, viste le condizioni gravissime del 58enne.

Va ora ricostruita la dinamica del sinistro, sulla quale lavorano da giorni i carabinieri della stazione di Angri insieme a quelli del reparto territoriale di Nocera. Sotto esame ci sono anche le telecamere di sorveglianza. Non è esclusa anche la nomina di un perito per ricostruire, al dettaglio, i movimenti dei due mezzi di circolazione che restano sotto sequestro.

Solo con il deposito dell'autopsia, che chiarirà le cause della morte dell'uomo, insieme alla ricostruzione del sinistro, la procura potrà chiudere del tutto l'indagine e stabilire le eventuali responsabilità della 45enne indagata per omicidio stradale.