Venerdì 7 Dicembre 2018, 03:45 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 05:59

Un terribile scontro tra due auto sulla Fondovalle Sele e perde la vita un 37enne di Valva, Erminio Cecere. È accaduto ieri sera mentre il giovane percorreva questa strada e all’altezza di Contursi Terme, nei pressi dell’area terme per trascorrere il prossimo weekend di festa. Una delle auto, probabilmente, ha perso il controllo e l’impatto è stato violentissimo. Forse la velocità, forse un momento di distrazione o un malore, nessuna delle auto è riuscita ad evitare l’impatto. Ad avere la peggio il 37enne di Valva a bordo di una utilitaria. Sull’altra auto due signore provenienti da L’Aquila. Immediati i soccorsi giunti sul posto per cercare di salvare la vita al giovane. Ma non c’è stato nulla da fare. Per Erminio Cecere nessuna speranza, nessuna possibilità di veder salva la vita.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Contursi Terme, con il maresciallo Sacchinelli, diretti dal comando di Eboli e sul posto anche i Vigili del Fuoco di Eboli che hanno dovuto tagliare la cappotta dell’auto per estrarre il corpo del giovane, dopo aver verificato che per lui non vi era nulla da fare. Sull’altra auto, invece, viaggiavano le due donne abruzzesi che sono rimaste ferite e che sono state soccorse. L’ambulanza le ha condotte in ospedale, ad Oliveto Citra, dove sono state ricoverate in ortopedia. Nulla di grave per loro.