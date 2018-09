Mercoledì 12 Settembre 2018, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 20:11

Quattro persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno di una galleria sull’A2 del Mediterraneo tra Lagonegro e Padula al km 119 in direzione nord.Due auto si sono scontrate e praticamente accartocciate tra loro. Tanto che i feriti sono rimasti intrappolati bene lamiere. Si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza del 118 e di due ambulanze che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale.Sul posto gli agenti della Polizia stradale guidati dell'ispettore superiore Ricino Tortora e del Centro Operativo autostradale di Sala Consilina ed i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina comandati dal capo squadra Eugenio Siena.