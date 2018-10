Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Salerno in Largo Annibale Sterzi, vicino alla centrale piazza San Francesco. Il giovane era alla guida della sua motocicletta sulla quale viaggiava anche un 19enne. Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo, rendendo inutili anche i soccorsi del personale del 118. Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato e della Polstrada, il giovane ha battuto il capo. Lievemente ferito, invece, l'amico che ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Domenica 14 Ottobre 2018, 12:46

