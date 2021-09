Schianto con la moto sulla Statale 18, 50enne commerciante in coma

Si trova in condizioni critiche in ospedale, al Ruggi di Salerno, un uomo di Cava de' Tirreni, di 50 anni, che martedì pomeriggio è rimasto vittima di un incidente sulla Statale 18, all'altezza del "McDonald's", al confine con Cava de' Tirreni. L'uomo avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro un palo presente sul ciglio della strada.

A soccorrerlo un'ambulanza, viste le condizioni apparse da subito gravi, che lo ha trasferito al Ruggi di Salerno. Sposato, con un figlio, l'uomo ha riportato un trauma al torace con contusioni polmonari bilaterali e fratture. Al momento, si trova in coma. Il 50enne gestisce una pizzeria a Cava de' Tirreni, mentre sono ore di apprensione quelle che famiglia e amici stanno vivendo, nella speranza di un miglioramento o di buone notizie da parte dei sanitari.

La ricostruzione della dinamica del sinistro, invece, è affidata ai carabinieri, giunti sul posto dopo l'incidente per i primi rilievi. Non è escluso che vengano analizzate anche le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti su strada. Bisognerà capire se l'uomo abbia subito un incidente per evitare l'impatto con qualche automobile o per altra tipologia di impedimenti, senza escludere una perdita del controllo del proprio veicolo senza coinvolgimento di altri mezzi. La strada in questione, luogo del sinistro, si conferma sempre più spesso zona di incidenti, così come avvenuto negli ultimi mesi.