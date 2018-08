Mercoledì 1 Agosto 2018, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 16:28

Lesioni gravi. È questo il titolo di reato contestato al trentenne che domenica notte era alla guida della moto che si è schiantata al suolo in via Benedetto Croce. La moto, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Salerno, avrebbe perso aderenza e, nell’impatto, sarebbe scivolata. Il giovane uomo, che viaggiava in compagnia della fidanzata, è ora indagato nonostante lui stesso nell’impatto abbia subito gravi lesioni con l’amputazione del piede e del polpaccio. Ad iscriverlo nel registro degli indagati è stato il sostituto procuratore Roberto Penna che era di turno quella notte. Un atto dovuto dal momento che anche la fidanzata ha riportato delle lesioni irreversibili: l’amputazione della gamba. Sarà ora un pool di esperti a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente partendo sia dai rilievi eseguiti dai carabinieri e anche dall’esame della moto che è ancora sotto sequestro.