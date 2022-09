Schianto tra due moto a Cetara: tre feriti sulla statale Amalfitana

Brutto schianto questo pomeriggio sulla statale 163 Amalfitana dove, per cause in via di accertamento, si sono scontrati due motocicli. Stando a quanto si apprende si tratterebbe di uno scooter di grossa cilindrata e di una moto.

A riportare conseguenze nell’impatto, verificatosi intorno alle 1630 nel tratto di statale compreso tra Erchie e Cetara (esattamente al di sotto dell’entrata dell’ex Nabila) sono state tre persone, due delle quali ricoverate presso l’ospedale Ruggi di Salerno, mentre una terza è stata trasferita presso il nosocomio Santa Maria dell’Olmo di Cava de’Terreni.

Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Maiori coordinati dal luogotenente Giuseppe Loria, sono accorse tre ambulanze del 118 due delle quali provenienti da Salerno che hanno portato le prime cure ai feriti: un ragazzo e una ragazza che viaggiavano sulla moto di grossa cilindrata e un uomo alla guida dello scooter.

Inevitabile lo stop alla circolazione stradale che è rimasta a lungo bloccata in entrambi i sensi di marcia. Le lunghe code formatesi in tutte e due le direzione stanno defluendo lentamente per effetto del senso alternato regolato dai militari dell’Arma della stazione di Maiori che hanno eseguito una serie di rilievi, prima di ordinare la rimozione dei mezzi coinvolti, utili a stabilire le cause dell’incidente e le relative responsabilità.