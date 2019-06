Lunedì 10 Giugno 2019, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 09:41

Incidente stradale a Giffoni Valle Piana. Ferita una coppia di giovani, entrambi 20enni di Giffoni Valle Piana, che era in sella ad una moto, una Bmw, che si è scontrata con un'auto, una Fiat Grande Punto. Lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio in via Andria, nella frazione Chieve di Giffoni Valle Piana. Il motociclista e la ragazza che erano in sella alla moto dopo l'urto con l'auto sono caduti violentemente sull'asfalto e sono rimasti gravemente feriti. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Battipaglia e i soccorritori del 118 che hanno provveduto a trasferire i feriti all'ospedale di Salerno dove sono stati ricoverati, entrambi in prognosi riservata.I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente stradale. Tra le cause potrebbero esserci la velocità sostenuta dei mezzi coinvolti nell'impatto o una manovra azzardata del motociclista e dell'automobilista. Il traffico è stato interrotto fin quando sono stati soccorsi i due feriti e sono state spostate la moto e l'auto coinvolte. Lo scontro è stato molto violento e appena la moto si è schiantata sull'auto i due ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto ed entrambi hanno urtato la testa riportando il trauma cranico. Disagi per gli automobilisti sopraggiunti in prossimità dell'incidente stradale, che si sono accorti dell'auto e della moto che sbarravano la strada e sono stati dirottati dalle forze dell'ordine, su arterie stradali alternative.