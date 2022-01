Schianto nella zona orientale due i feriti la causa: l'alta velocità

Brutto incidente con due feriti nel tardo pomeriggio di oggi alla zona orientale di Salerno, nei pressi della zona industriale dove due auto si sono scontrate frontalmente. Entrambi gli automobilisti hanno riportato ferite ed è stato necessario trasportarli al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona, con un'ambulanza della Himanitas, per valutarne le condizioni di salute a seguito del violento impatto. Per fortuna, nessuna delle due persone si trova in pericolo di vita. Secondo le ricostruzioni effettuate dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, una delle due vetture procedeva a velocità molto sostenuta e non avrebbe fatto in tempo ad arrestare la propria corsa andando ad impattare frontalmente con una vettura che proveniva dal senso contrario. Lo scontro è stato molto violento: entrambi gli automobilisti hanno riportato delle lesioni. La carreggiata è stata liberata poco dopo i rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica del sinistro.