Schianto sulla Pedemontana muore pizzaiolo di 38 anni

Alessandro Falcione, pizzaiolo di 38 anni è morto nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale Pedemontana, tra i comuni di Casal Velino ed Omignano. Era a bordo della sua moto quando intorno alle 15,30 si è scontrato frontalmente contro un’altra auto che viaggiava in senso opposto. Troppo gravi le ferite riportate dalla vittima, residente in località Ponti Rossi di Lustra, ma originaria di Santa Lucia, frazione di Sessa Cilento. Alessandro viaggiava in direzione Omignano quando si è scontrato contro un’Alfa Romeo 147 che preveniva dal senso opposto. Terribile l’impatto: il 38enne è finito rovinosamente a terra dopo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Ai soccorritori le condizioni di Alessandro Falcione sono apparse subito gravi. È stato caricato in ambulanza, ma è morto prima di arrivare all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A nulla è valso l’intervento dei medici. Il suo corpo si trova ora presso la sala mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sotto choc l’uomo a bordo dell’Alfa Romeo così come una donna che guidava una Lancia Ypsilon che procedeva a pochissima distanza. Ai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Annarita D’Ambrosio, intervenuti sul posto insieme alle pattuglie della stazione del Bivio di Acquavella il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. La notizia della morte di Alessandro Falcione si è subito diffusa in zona. In tanti hanno voluto stringersi attorno alla moglie e ai tre figli piccoli, uno battezzato appena un mese fa.

LE INSIDIE

Il 38enne lavorava come pizzaiolo in un noto locale sul porto di Casal Velino Marina. Conosceva bene la Pedemontana e le sue insidie, eppure ieri quella strada lo ha tradito. Questo non è il primo incidente che avviene in zona: sullo stesso tratto, nel febbraio scorso, perse la vita un bimbo di appena 4 anni. Il piccolo Emanuele viaggiava in auto con la mamma. L’auto sbandò finendo in una cunetta. L’incidente non gli lasciò scampo. Una strada particolarmente trafficata soprattutto nel periodo estivo per raggiungere le località balneari. Alessandro lavorava a Casal Velino e la percorreva ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro. Purtroppo ieri su quella strada ha incontrato la morte. Più volte il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, ha chiesto interventi per la Sp274, meglio nota come Pedemontana. Troppi gli incidenti, ecco perché è stato chiesto alle autorità provinciali di avviare iniziative finalizzate a garantire una maggiore sicurezza dell’arteria che dalla Cilentana e dai comuni dell’area del Monte Stella permette di raggiungere le località costiere. Ad oggi, però, nulla è stato fatto.