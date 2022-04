Schianto sulla Statale 18 muore infermiere motociclista

Incidente mortale a Pontecagnano. Un infermiere, Michele Africola 54ennne residente a Salerno, è deceduto in ospedale ieri pomeriggio pochi minuti dopo l’incidente avvenuto a ridosso della statale 18, in via Verdi. Il motociclista era in sella ad uno scooter e all’improvviso si è scontrato con una Fiat Punto, condotta da un anziano 85enne residente a Pontecagnano, che si stava dirigendo nel parcheggio dinanzi un gruppo di negozi. L’impatto tra l’automobile è il motociclo è stato violentissimo e Africola è finito sull’asfalto insieme allo scooter rimanendo gravemente ferito. L’infermiere è stato soccorso subito dal personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Salerno in fin di vita e poi dopo un’ora è deceduto. In via Verdi, tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, sono giunte le pattuglie dei carabinieri della stazione di Pontecagnano e della compagnia di Battipaglia, dirette dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente mortale. La Fiat Punto e lo scooter sono stati posti sotto sequestro dai militari che subito dopo il sinistro stradale hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno che molto probabilmente disporrà l’autopsia dell’infermiere che ha riportato una serie di ferite mortali alla spina dorsale. Gli investigatori hanno acquisito i filmati realizzati dalle telecamere che hanno immortalato le fasi dell’incidente mortale e dovranno tentare di stabilire anche la velocità dello scooter condotto dall’infermiere. Il conducente della Fiat Punto è stato sottoposto all’alcool test e sono stati effettuati anche gli esami tossicologici ma tutto è risultato in regola. L’incidente mortale si è verificato verso le 13 di ieri e la Fiat Punto, che percorreva via Verdi in direzione Battipaglia, stava raggiungendo il parcheggio di alcune attività commerciali ed ha impegnato l’altra corsia ma contemporaneamente è giunto lo scooter. Lo scontro tra il motociclo e l’automobile è stato inevitabile e molto probabilmente Africola non è riuscito a frenare e magari si è accorto troppo tardi del veicolo. I carabinieri hanno appurato che l’automobilista non ha commesso infrazioni e molto probabilmente sarà indagato per omicidio stradale. Nel frattempo, i carabinieri dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale per stabilire le responsabilità dell’automobilista o del motociclista che purtroppo è deceduto. Africola non era sposato, non aveva figli e da tempo abitava a Salerno. Intanto, ieri pomeriggio, si è verificato un altro incidente stradale a Battipaglia, nella frazione Aversana. Due auto si sono scontrate in prossimità di una curva. Il conducente di una Fiat Punto, 46enne battipagliese, ha riportato ferite guaribili in quaranta giorni mentre l’altro automobilista, 38enne residente a Montecorvino Rovella se la caverà con una prognosi di trenta giorni.